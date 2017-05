Milano, della "manifestazione" pro-aborto rimangono i muri vandalizzati

"Da settimane in via Cusani e in Foro Bonaparte, centro di Milano, rimangono sui muri queste testimonianze del l'ennesima manifestazione democratica autorizzata. L'indignazione del Sindaco e dei suoi accoliti, l'identificazione da parte della polizia di chi ha imbrattato i muri con questi profondi concetti ci sono state?". E' quanto si domanda Ippolito Edmondo Ferrario sul suo profilo Facebook (dove posta anche le foto che pubblichiamo).



Ma non si tratta di un caso isolato, lo scorso aprile scritte a favore dell'aborto sono comparse sui muri di uno stabile in corso di Porta Romana. Quando gli agenti di una pattuglia della polizia locale hanno cercato di identificare gli autori, colti sul fatto, sono spuntati un'altra ventina di giovani che hanno cominciato a spintonare i vigili. Alla fine due ragazzi, appartenenti all'area antagonista, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.