Mario Delpini

Milano, Delpini: buon vicinato per una Milano che non fa distinzioni



Diventare una comunita', andare oltre l'individualismo, passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani. "L'arte del buon vicinato comincia con uno sguardo. Ecco mi accorgo che esisti" oppure "che hai bisogno, che sei ferito". E' un passaggio del primo discorso alla citta' tenuto dall'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini in occasione della celebrazione di Sant'Ambrogio.



"Invito tutti gli uomini e le donne - dice monsignor Delpini - a rivolgere ai vicini di casa, agli abitanti del quartiere uno sguardo 'straordinario', libero dal sospetto e dal pregiudizio, che dichiari disponibilita' all'incontro, all'intesa, alla prossimita'". "L'arte del buon vicinato - ricorda - pratica volentieri il saluto e l'augurio, il benvenuto e l'arrivederci".