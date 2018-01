Milano, deraglia treno regionale a Pioltello: almeno 3 morti e 10 feriti gravi

Deragliamento su linea treni regionali Milano, almeno 3 morti

Un treno regionale Trenord partito da Cremona e diretto a Lambrate è deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello, nel Milanese. Era pieno di lavoratori: ci sarebbero dalle prime informazioni almeno 3 vittime.

Il bilancio provvisorio: 10 feriti gravissimi

Secondo quanto riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, le persone rimaste ferite in modo grave sono dieci (codice rosso), 90 invece quelle trasportate in ospedale per lo choc o per lievi contusioni. Il bilancio delle vittime è fermo a due.

Areu e Prefettura di Milano confermano al momento:

3 codici neri

10 codici rossi

10 codici gialli

80 codici verdi

Continuano i soccorsi, passeggeri incastrati

Nel frattempo proseguono i soccorsi. Le immagini inviate da testimoni e vigili del fuoco mostrano alcuni vagoni accartocciati attorno a un palo, mentre alcune persone sarebbero ancora prigioniere delle lamiere. Decine i soccorritori intervenuti sul posto: vigili del fuoco, polizia, carabinieri, infermieri e medici del 118 e squadre speciali. Molte decine di passeggeri viaggiavano sul treno: oltre alle due vittime, confermate, ci sono alcuni feriti gravi e molti lievi, ma soprattutto alcune persone (5 o 6) sono ancora incastrate nel treno e i pompieri sono al lavoro per salvarle.

Presidente FNM Gibelli: "Cordoglio per vittime incidente e vicinanza a feriti"

Il presidente di FNM Andrea Gibelli si sta recando sul luogo dell’incidente avvenuto questa mattina, nella tratta di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) all’altezza di Pioltello. Il presidente Gibelli esprime il proprio “profondo cordoglio” per le vittime e vicinanza alle persone ferite.