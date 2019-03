Milano Digital Week, fine settimana dedicato a innovazione e cultura digitale

Milano Digital Week sino al 17 marzo a Milano. La più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia-Interactive Advertising Bureau e Hublab. Cinque giorni a porte aperte, dedicati alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il digitale con un approccio inclusivo, trasversale e partecipativo. Professionisti, addetti ai lavori, cittadini, curiosi e appassionati di tutte le età avranno la possibilità di scoprire i tanti volti della Milano digitale riuniti in un unico palinsesto dimostre, dibattiti, seminari, performance, spettacoli, workshop, installazioni e laboratori. 500 eventi diffusi sul territorio e rivolti a tutti i cittadini. Il tema dominante di Milano Digital Week 2019 è Intelligenza Urbana, formula con la quale si intende la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sulla vita pubblica e privata dei cittadini, su tutti i servizi a loro dedicati e anche il contributo che i cittadini stessi, a partire dalle loro competenze ed esperienze, portano alla vita della comunità.

Milano Digital Week 2019 esplora la realtà milanese e i suoi potenziali attraverso due obiettivi principali: attenuare la difficoltà di accesso alle tecnologie, promuovendo modelli di alfabetizzazione digitale che favoriscano integrazione, apprendimento e condivisione; mostrare e connettere il tessuto progettuale eproduttivo della città, indicando i percorsi di crescita individuale e collettiva, già in essere e prospettici.

“Abbiamo un palinsesto completo per questa seconda edizione – commenta l’assessore Roberta Cocco (Trasformazione Digitale e Servizi Civici), che mette insieme i temi tecnologici contemporanei – intelligenza artificiale, robotica, Internet of Things, blockchain, insieme a iniziative di educazione digitale, networking tra le città per scambiarsi buone pratiche e tante, tantissime iniziative di diffusione della conoscenza digitale. Saranno cinque giorni ad altissimo tasso innovativo, durante i quali cittadini, addetti ai lavori, turisti potranno scoprire il cuore digitale che anima Milano, in tutti i suoi quartieri, quel cuore che ci sta proiettando in un futuro che non deve spaventarci ma sorprenderci.

La Digital Week sarà anche l’occasione per l’Amministrazione comunale di mostrare a che punto è la trasformazione digitale della città e dove vogliamo arrivare”. Coinvolti nella Digital Week istituzioni, università, centri di produzione del sapere, luoghi di informazione e di ricerca, associazioni e aziende, start up e tante realtà piccole e grandi. Tutti gli attori del digitale, uniti per far conoscere ai cittadini il proprio know-how e i vari volti della Milano digitale.

Dalla salute all’educazione, dalla mobilità all’economia, dall’arte alla robotica, dall’intelligenza artificiale all’industria 4.0: sono tanti gli ambiti che abbracciano in maniera trasversale il digitale e che trovano spazio nei quattro giorni della Milano Digital Week attraverso i numerosi appuntamenti in programma. A BASE Milano, che con 6mila metri quadri sarà la sede principale della Milano Digital Week, nell’edizione 2019 si aggiunge anche la Triennale di Milano, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Palazzo Giureconsulti per programmi e attività condivise.

Diversi importanti appuntamenti organizzati dal Comune di Milano, tra cui: un confronto con i rappresentanti internazionali del network “Cities Coalition for Digital Rights”; “Council of Global City CIO”, un dialogo tra i protagonisti della trasformazione digitale delle città internazionali per capire come sia possibile accelerare i processi di innovazione e digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e nelle città; “HackPA: una giornata di design thinking per progettare insieme la città di domani”, per richiamare a raccolta assessori, tecnici ed esperti di innovazione per fare il punto sullo stato di trasformazione digitale del Paese. L’evento è organizzato in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Talent Garden, FORUM PA ed ANCI.

Quartier generale della Milano Digital Week sarà BASE dove si concentreranno alcuni degli appuntamenti di punta della manifestazione. In particolare dal 14 al 17 marzo la mostra “Interfacce del presente” a cura di IED Milano (content partner della Digital Week) con la curatela di Tiziana Gemin e Fabio Paris, espone una serie di opere che simulano le reti neurali portando a chiederci se le macchine siano in grado di evocare emozioni nell’essere umano. La Fondazione Silvio Tronchetti Provera con Cariplo Factory propone l’evento “The evolving role of the medical scientist in the digital era”, con la presenza del prof. Alberto Mantovani (immunologo), Direttore Scientifico Humanitas.

Dal 2011 ad oggi gli investimenti nel settore dell’industria sanitaria digitale sono aumentati di ben cinque volte e l’intelligenza artificiale, in particolare, il deep learing impatterà a livello clinico-diagnostico, a livello gestionale con la riduzione di errori medici e a livello del paziente grazie alla possibilità di gestire e analizzare i propri dati sanitari allo scopo di migliorare e mantenere un buon stato di salute (14 marzo, ore 9.30, Cariplo Factory Arena). Grazie alla ING Challenge “Everyday Digital” si parlerà dei servizi digitali di cui i cittadini hanno bisogno per vivere meglio la propria quotidianità. Un momento di confronto e approfondimento dedicato al mondo dell’innovazione digitale con una pitch competition dedicata alle start up. Iniziativa a cura di ING in collaborazione con Cariplo Factory (15 marzo ore 18.00, Cariplo Factory Arena).

Per una mobilità intelligente e sostenibile BMW Italia propone per la Digital Week test drive a bordo delle nuove vetture elettriche BMW i3 con illustrazione di plug-in hybrid e full-electric e ChargeNow, la soluzione digitale per la ricarica pubblica. IBM Italia affronta il tema dell’open source e dei servizi cloud con la conferenza “IBM Partycloud reloaded, dove le persone incontrano le idee” (14 marzo, 9.30 – 20.30). Un evento pubblico a cura di Nexi e Every child is my child affronta il tema attualissimo del cyberbullismo, fenomeno sempre piu` in crescita tra i bambini e gli adolescenti (16 marzo dalle 11.00 alle 13.00).

Base Milano propone, inoltre, l’incontro “Digital Arts Festival: esperienze di curatela a confronto” sulle piattaforme di scambio e di fruizione di nuove forme di produzione artistica. Qual è il ruolo oggi della tecnologia digitale nel mondo dell’arte contemporanea? Come generare nuovi spazi deputati alla cultura digitale e attirare nuovi pubblici? (16 marzo, 17.30 – 19.00)