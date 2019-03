Milano Digital Week, medicina e digitale con Fondazione Tronchetti Provera

Milano Digital Week: Fondazione Silvio Tronchetti Provera con Cariplo Factory

La Fondazione Silvio Tronchetti Provera partecipa alla Milano Digital Week presentando, assieme a Cariplo Factory il prossimo 14 marzo, il del convegno 'The evolving role of the medical scientist in the digital era", sul ruolo della ricerca medica nell'era digitale. Dal 2011 gli investimenti nel settore dell'industria sanitaria digitale, si legge in una nota che presenta l'evento, sono aumentati di ben cinque volte, e, secondo Nature l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e in particolare del deep learning, avra' un impatto straordinario sia a livello clinico sia a livello di sistema sanitario. Da questo scenario emerge una tendenza nuova e sfidante: l'esito positivo della terapia (ovviamente fondamentale) non e' piu' il solo e unico aspetto a determinare la soddisfazione del paziente. Elementi dell'esperienza del paziente, fino a pochi anni fa trascurati o considerati meno rilevanti, possono fare la differenza per una persona che non deve solo curarsi ma che ambisce a cogestire il percorso terapeutico tenendo conto anche delle proprie specifiche necessita' di vita.