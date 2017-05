Milano, "Domenica al Museo": ecco gli eventi gratuiti da non perdere

Piazza Castello

Il 7 maggio sara' ancora "Domenica al Museo", l'iniziativa del Comune di Milano e del Mibact che prevede l'apertura gratuita dei musei ogni prima domenica del mese. Sara' quindi possibile visitare gratuitamente, oltre alla Pinacoteca di Brera, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Risorgimento, la GAM|Galleria d'Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l'Acquario, il Museo della Pieta' Rondanini, la Casa Museo Boschi Di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina. Aderisce all'iniziativa anche Armani/Silos. L'ingresso al Museo del Novecento e' ridotto (5 euro) e il biglietto consente di visitare, oltre alla collezione, anche la mostra "New York New York. Arte Italiana: la riscoperta dell'America". Ridotto anche l'ingresso a Palazzo Morando|Costume Moda Immagine (6 euro) per visitare non solo le collezioni ma anche le mostre "Manolo Blanik. The Art of Shoes" e "Ricami di luce", allestite nelle sale museali al primo piano. In occasione della "Domenica al Museo" Il Castello Sforzesco presenta un ricco programma di attivita' per adulti e bambini, con visite guidate alle mostre in corso e ai musei, percorsi didattici e laboratori, alla scoperta delle ultime novita', come il nuovo Museo delle Arti Decorative o la mostra "Archeologia del Cenacolo. Ricostruzione e diffusione dell'icona leonardesca", ma anche delle altre collezioni del Castello Sforzesco, come il Museo Egizio, il Museo degli Strumenti Musicali e l'Armeria.

In occasione di FoodCity, alle ore 10.30 si svolgera' una visita guidata al Museo delle Arti Decorative e in particolare alla sezione delle tavole imbandite: un'intera sala dedicata alla storia dell'apparecchiatura della mensa e dell'evoluzione della tavola, dal Rinascimento, quando ogni commensale e' dotato di un piatto e le posate non sono sempre previste - meglio portarsele da casa, nei comodi set in cuoio! - fino alla rivoluzione settecentesca, che vede la proliferazione dei piatti personali e da portata, con declinazioni differenti in funzione dei diversi cibi. Il programma per gli adulti prevede: ore 10.30-12 visita guidata alle merlate e al Museo delle Arti Decorative, anche per ragazzi, dai 10 anni in su (Opera d'arte, tel. 02.45487400, info@operadartemilano.it); ore 11-12.30 Il Cenacolo: icona da sempre pop visita guidata alle mostre Archeologia del Cenacolo. Ricostruzione e diffusione dell'icona leonardesca nelle Sale dell'Ospedale Spagnolo al Castello Sforzesco e Sixty Last Suppers di Andy Warholal Museo del Novecento (Ad Artem, tel. 02.6597728, info@adartem.it, www.adartem.it); ore 15-16.30 visita guidata alle merlate (Ad Artem, tel. 02.6597728, info@adartem.it, www.adartem.it); ore 15.30-16.30 visita guidata alla mostra Archeologia del Cenacolo. Ricostruzione e diffusione dell'icona leonardesca nelle Sale dell'Ospedale Spagnolo in contemporanea con il laboratorio per bambini Gli Enigmi di Leonardo (Opera d'arte, tel. 02.45487400, info@operadartemilano.it) Ricco anche il programma dedicato ai bambini e alle famiglie che tra i diversi eventi propone: alle 10.30-11.30 (3-6 anni) il laboratorio di liuteria (Fondazione Monzino, tel. 338.7534027, laura.b@fondazioneacmonzino.it); oppure alle 11-12.30 (4-7 anni) 'Leonardo da favola' (Opera d'arte, tel. 02.45487400, info@operadartemilano.it). L'ingresso ai musei del Castello sara' gratuito per tutti. Le attivita' didattiche e le visite guidate saranno a pagamento o gratuite, secondo quanto specificato nel programma dettagliato sul sito www.milanocastello.it e sui siti delle societa' responsabili dei singoli eventi.