Milano, donna muore carbonizzata in casa per colpa di una sigaretta

Milano, donna muore carbonizzata in casa

Una donna e' morta ieri sera a Milano in seguito ad un incendio nel suo appartamento in via Ernesto Rossi, zona Naviglio Grande. Secondo le prime informazioni la donna aveva circa 70 anni ed e' rimasta intrappolata tra le fiamme nate probabilmente da una sigaretta non spenta. Sul posto il 118 con numerosi mezzi e almeno 4 squadre di vigili del fuoco per spegnere il rogo, che si e' sviluppato intorno alle 21. Al momento non si registrano altri feriti. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Locale