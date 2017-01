Milano, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa: fermato un uomo

La squadra mobile ha fermato un uomo per l'omicidio di Tiziana Pavani, avvenuto nel quartieri di Baggio, Milano

La squadra mobile di Milano ha effettuato un fermo per l'omicidio di Tiziana Pavani, uccisa l'altro ieri nel suo appartamento di via Bagarotti 44 zona Baggio, a Milano. Nella serata del 12 gennaio gli agenti avevano gia' perquisito l'appartamento di un uomo, alla ricerca di tracce che riconducessero alla vittima. Oggi il fermo. L'uomo e' indiziato di aver ucciso la donna, fracassandole il cranio con un colpo contundente per poi lasciare aperto il gas nell'appartamento al fine di depistare le indagini.

La 55enne - riferiscono i vicini - faceva la segretaria in un asilo nido di via Baggio. Secondo quanto si apprende, giovedì mattina non si e' recata a lavoro e, una collega che lavora nello stesso asilo, si e' allarmata e ha dato il via alle ricerche. Il custode dello stabile ha invece riferito di aver visto Tiziana uscire di casa attorno alle 7.45 La donna era separata ma aveva un buon rapporto con l'ex marito originario delle Seychelles che, in questo momento, si trova fuori dall'Italia. Viene descritta come una persona precisa e metodica e andava d'accordo, dalle prime evidenze, con i vicini di casa. E' stato proprio l'inquilino del piano di sopra a chiamare i soccorsi dopo che ha sentito un forte odore di gas provenire dall'appartamento. In casa e' stato infatti trovato un fornello del gas lasciato aperto, sono stati i soccorritori del 118 a spegnerlo.

Fino alle ore 22 circa la polizia ha perlustrato il cortile di via Bagarotti. Gli agenti hanno perlustrato il giardino e i locali dell'androne dove si trovano i cassonetti dell'immondizia in cerca, probabilmente, del corpo contundente con cui e' stata colpita. Nel piccolo appartamento la donna viveva da sola con le sue gatte da almeno quindici anni, a quanto riferiscono i vicini, e non avrebbe parenti in zona. Sul citofono al piano terra vi e', oltre al suo, un altro cognome, che gli inquilini del palazzo pero' non sono in grado di attribuire.