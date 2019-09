Milano, donna uccisa nella notte: fermato il marito

E' stato eseguito dalla squadra mobile di Milano il fermo disposto dal pm Monia Di Marco contro Aurelio Galluccio, il 65enne accusato di aver ucciso la moglie, Adriana Signorelli (59 anni) nella notte tra sabato e domenica nell'appartamento di lei invia San Girolamo a Milano (quartiere Chiesa Rossa). Per lui l'ipotesi di reato e' di omicidio volontario aggravato. Il 65enne, pregiudicato per reati violenti, e' tuttora all'ospedale San Paolo di Milano, dove e' stato portato dopo che ha tentato di investire gli agenti, giunti sul luogo del delitto, la figlia della donna. Galluccio e' in ospedale anche per problemi respiratori pregressi, tanto che da tempo usava una bombola di ossigeno.

Presidio medico che ha usato come arma lo scorso 18 novembre, quando ha bruciato la porta di casa della ex moglie e ha minacciato di far esplodere la bombola stessa. Il 65enne - a quanto risulta - non e' ancora stato sentito dagli investigatori - quindi il fermo di indiziato di delitto si basa sugli elementi raccolti sulla scena del crimine e sui precedenti episodi di maltrattamenti nei confronti della donna; nell'appartamento dove e' stato trovato il cadavere e' stata trovata anche un'arma, un coltello, che ora e' al vaglio della polizia scientifica. I due coniugi avevano residenze separate da qualche tempo; dopo l'episodio di novembre Galluccio era stato sottoposto all'obbligo di firma presso il commissariato Porta ticinese.