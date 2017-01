Milano, droga: 5 pusher in manette, sequestrati 11.500 euro



Nell'ambito dell'attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, sono 5 gli arresti registrati nella sola giornata di ieri e oltre 400 i grammi di droga sottratti alle piazze di spaccio. A Milano, in zona Maciachini, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso nel pomeriggio un 45enne filippino, incensurato, mentre cedeva 2 grammi di shaboo a un connazionale, coetaneo. Immediatamente bloccato, il pusher è stato trovato in possesso di ulteriori 3 grammi della medesima sostanza, nonché di 5 grammi di marijuana e di 110 euro in contanti.



La perquisizione dell'abitazione, poco distante, ha consentito il rinvenimento di ulteriori 8 grammi della pericolosa metanfetamina, già suddivisa in dosi, e del materiale per il confezionamento. A Legnano, nel corso della notte, i Carabinieri della locale Compagnia hanno rinvenuto nell'appartamento di un 48enne italiano 305 grammi di cocaina, occultati in diversi nascondigli, assieme ad un bilancino di precisione. A Trezzano Rosa, nel pomeriggio, i militari della Compagnia di Vimercate, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un'utilitaria, condotta da un 40enne marocchino, incensurato. Lo stato di agitazione dell'uomo ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, che hanno portato al rinvenimento di 15 grammi di cocaina occultati sotto il sedile del guidatore, assieme a 315 euro. La perquisizione, estesa all'abitazione di Medolago ha consentito di rinvenire ulteriori 55 grammi della medesima sostanza e 5.100 euro in contanti, dei quali l'uomo non è stato in grado di indicare la provenienza.



A Meda in serata i Carabinieri della locale Stazione, raccogliendo le segnalazione di alcuni cittadini relative ad un insolito via vai da un appartamento del centro cittadino, hanno effettuato specifici servizi di controllo e pedinamento, culminati con la perquisizione dell'appartamento di un 37enne italiano. All'interno, i militari hanno scoperto 12 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in 13 dosi, tutto l'occorrente per il confezionamento delle stesse, oltre 70 grammi di sostanza da taglio, nonché 5.700 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. A Rho i militari della locale Stazione hanno controllato in strada, in zona Maliano, un 27enne tunisino, irregolare che, alla vista degli operanti ha tentato di ingoiare 9 dosi di cocaina. Nelle tasche, inoltre, lo stesso occultava 415 euro in contanti.