Milano, due unità della polizia cinese insieme ai carabinieri



La presentazione - Due poliziotti cinesi insieme ai carabinieri milanesi dal 6 al 24 giugno per un pattugliamento congiunto. L'iniziativa sara' presentata oggi alle 10 presso la Prefettura di Milano nel corso di un incontro con la stampa, al quale prenderanno parte il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, il console generale della Repubblica Popolare Cinese in Italia e il comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Canio Giuseppe La Gala.



Il progetto - Ma non è la prima volta che accade, si rinnova infatti un'esperienza fatta gia' lo scorso anno nel capoluogo meneghino e in altre citta' d'Italia. L'iniziativa segue l'attivita' congiunta svolta da militari dell'Arma dei carabinieri e agenti della polizia italiana a Pechino e Shanghai nello scorso mese di aprile.