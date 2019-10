Milano: Duomo gremito per i funerali di Giorgio Squinzi



I funerali dell'ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, patron della Mapei e del Sassuolo, si sono tenuti oggi nel Duomo di Milano fra il cordoglio del mondo del calcio e dell'impresa. Fra i presenti, oltre al numero uno di viale dell'Astronomia, Vincenzo Boccia, anche l'ex premier Romano Prodi e il presidente del Torino e di Rcs Urbano Cairo. "Il suo motto era: 'Famiglia povera, azienda ricca'. Non sottraeva mai risorse alle sue aziende ma reinvestiva. Teneva davvero tanto al Sassuolo", ha ricordato proprio Cairo.



A celebrare le esequie è stato monsignor Erminio Descalzi, vescovo ausiliare di Milano, mentre l'omelia è stata pronunciata dall'Arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo. "Siamo qui raccolti per sciogliere il debito di riconoscenza nei confronti di Giorgio Squinzi, dare un estremo saluto, con affetto, a chi si e' distinto per pieta' cristiana", ha detto monsignor Descalzi. Squinzi ha lasciato la moglie Adriana e i due figli Marco e Veronica, che lavorano nell'azienda di famiglia.



Ai funerali sono presenti fra gli altri anche l'ex presidente di confindustria Emma Marcegaglia e Fedele Confalonieri; molto rappresentati anche ciclismo e calcio, le due passioni sportive di Squinzi. Presenti la squadra del Sassuolo con l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, oltre a ex come Alessandro Matri, Francesco Acerbi e l'allenatore Eusebio di Francesco.

Boccia, grande padre per Confindustria, manchera' a tutti



Giorgio Squinzi e' stato un "grande uomo e anche un grande papa' dal punto di vista di Confindustria". Cosi' il presidente dell'associazione degli industriali, Vincenzo Boccia, dopo il funerale nel Duomo di Milano del patron della Mapei e del Sassuolo, che si e' concluso con un lungo applauso. "E' stato un grande imprenditore, con grandi meriti nel Paese, manchera' a tutti", ha aggiunto. "E' stato un grande amico, un fantastico presidente di Confindustria. Ci lascia tanti valori e tante cose belle", ha aggiunto la presidente dell'Eni ed ex presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Anche il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, ha voluto ricordare Squinzi. "E' stato un grande uomo, un grande imprenditore, ha saputo ricompattare la Confindustria. La folta presenza ai funerali dimostra che era una persona benvoluta da tutti", ha detto.