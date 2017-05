Duplice omicidio nel milanese. Faida a Canegrate: 5 arresti



I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) nei confronti di 5 cittadini albanesi, di età compresa tra i 25 e i 39 anni, 3 dei quali fratelli, ritenuti responsabili del duplice omicidio di 2 cugini di 29 e 36anni, loro connazionali, avvenuto il 10 novembre 2016 a Canegrate.



L'attività d'indagine, avviata dai carabinieri all'indomani dell'agguato e il ritrovamento di due cadaveri a bordo di un'automobile ribaltata raggiunta da numerosi colpi d'arma da fuoco, ha permesso di accertare come il fatto di sangue fosse maturato nel contesto di una faida per la gestione del territorio tra gruppi criminali operanti nel traffico e spaccio di droga.(Segue)