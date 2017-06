Milano, ecco chi sarà il successore di Scola

SCHIAFFO 3 - Angelo Scola, cardinale uscente di Milano. Nell'ultimo discorso in occasione della festa di Sant'Ambrogio torna ad invocare una moschea per Milano. I cristiani, ha ammonito, devono dimostrare valori di solidarietà e condivisione. Se si fosse fatto un giro tra i quartieri della città, avrebbe scoperto che abbiamo già dato. Abbondantemente.

Chi sarà?

Nei giorni scorsi c’è stata la nomina del nuovo Vicario di Roma, a momenti potrebbe arrivare l’annuncio del successore del Card. Scola.

Esattamente un anno fa, il 3 giugno 2016, convinto da sempre che nella Chiesa anche l’ultimo dei peccatori abbia il dovere di far sentire il suo verso, ho inviato a Casa Santa Marta - Città del Vaticano questa lettera - raccomandata con ricevuta di ritorno.

Milano, 3 giugno 2016

Carissimo Papa Francesco,

quanti minuti si possono rubare al Papa? Tre, non di più. Quindi vado spedito.

Sono Giovanni Colombo, milanese, 55 anni, figlio spirituale del Card. Martini.

Siamo ormai in vista della nomina del prossimo vescovo di Milano.

Sarebbe bello che il “gaudium magnum” partito dal balcone di San Pietro l 13 marzo 2013 arrivasse fin sulla Cattedra di Ambrogio.

La Chiesa di Milano ha urgente bisogno di una ripartenza secondo una linea ambrosiana - martiniana – latinoamericana.

Della tradizione, c’è da salvare quale eredità preziosa la “santità di popolo “ (così la chiamò Paolo VI) e lo spirito di servizio.

Dell’episcopato del cardinal Martini, l’amore per la Parola e l’apertura di orizzonti.

Ma questi fondamentali “ingredienti” vanno oggi ripresentati in forma amabile, erotica, latinoamericana

(sono stato laggiù solo una volta, nella sua Buenos Aires, per la Giornata Mondiale della Gioventù dell’aprile 1987, e furono giorni di eros).

Senza quest’amalgama vincerà la stanchezza. La Chiesa di Milano infatti non sussulta più, tende alla depressione, dorme senza sogni,

ripete sempre lo stesso verso.

Chi la guiderà nel risveglio? Credo che debba essere un “giovane” (non più di 60 anni), che conosca bene la storia e la vita della

Diocesi, che sia cresciuto con il Cardinal Martini e abbia trascorso un periodo fuori Diocesi, nel mondo, in missione.

Io che ormai sono un mezzo profeta (Le allego l’articolo che ho scritto nel 2012, “Aspettando Francesco I”) credo di aver visto la

persona giusta: .....omissis….

Purtroppo ho finito il tempo a mia disposizione. Le lascio sul retro del foglio indirizzo e numero di cellulare.

Sarei molto contento di poter continuare il discorso (un sms e mi precipito a Santa Marta).

Le voglio tanto bene!



Più veloce di Speedy Gonzales, vero?

VI ho tolto il nome del mio candidato perché è giusto che lo conosca, per il momento, solo il Papa.

L'sms non è mai arrivato ma non è un problema.

Sono convinto che anche le mie parole sono diventate polline e sono nell’aria che sta respirando Papa Francesco.

La sua decisione sarà fusione misteriosa di divina grazia e umana geometria.

Saluti eretti come una guglia del Duomo

Giovanni (nome di battaglia Ambrogio)

———

Giovanni Ambrogio Colombo

Milano