Milano, emergenza ghiaccio: picco di cadute e incidenti stradali

Milano ghiacciata

Emergenza ghiaccio a Milano

Per le temperature rigide di questi giorni e le precipitazioni notturne e' emergenza ghiaccio a Milano e su tutto il territorio della Lombardia. L'Areu, Azienda regionale emergenza urgenze, segnala un picco di cadute, di traumi e di incidenti stradali durante la mattinata, in particolare a Milano. Alla sala operativa sono giunte 290 segnalazioni di soccorsi, con relativi interventi, normalmente la media e' tra le 80 e le 100 segnalazioni. "Areu - si legge in una nota - sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per far fronte all'emergenza: potenziamento operatori del numero unico 112 e delle sale operative regionali, reperimento straordinario mezzi aggiuntivi, richiesta di sostegno a Protezione civile e altri Enti".

Neve al Nord Italia e il fenomeno del freezing rain

Dalla serata di ieri sono iniziate le precipitazioni nevose che anche oggi e per l'intera giornata coinvolgeranno le regioni settentrionali, in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna anche a quota di pianura. E' quanto si legge in una nota di Ausostrade per l'Italia.

La nottata appena trascorsa e' stata caratterizzata da fenomeni di freezing rain (pioggia gelata) registrata in alcuni tratti delle autostrade A26 Genova Voltri- Gravellona Toce, A08 Milano-Varese e A09 Lainate-Chiasso. Tale evento meteorologico, come e' noto, puo' verificarsi in caso di temperature al suolo molto basse ma non e' prevedibile e soprattutto non puo' essere contrastato con le operazioni di salatura del manto stradale, seppure abbondantemente eseguite, come e' stato, anche in fase preventiva. Per questo motivo, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, in applicazione delle procedure previste, e' stato necessario adottare provvedimenti di chiusura temporanea delle tratte coinvolte sino alla conclusione del fenomeno avvenuta poco dopo la mezzanotte.

Pioggia gelata in autostrada: Autostrade per l'Italia lanci l'allerta freezing rain

Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti in viaggio lungo le tratte autostradali dell'area padana di prestare la massima attenzione in quanto persistono ancora le condizioni favorevoli affinche' il fenomeno di pioggia gelata si riproponga nuovamente nel corso della mattinata. Per quanto riguarda la giornata odierna, al momento, lungo la rete gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano nevicate di debole intensita' sulle seguenti tratte: - A23 Palmanova-Tarvisio tra Gemona Osoppo e il Confine di Stato; - A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto nord e il bivio A27/SS 51 Alemagn. Nelle prossime ore la perturbazione raggiungera' l'Emilia a quote collinari e la Romagna anche a quota di pianura. In relazione allo scenario in corso e all'evoluzione attesa nelle prossime ore, Autostrade per l'Italia rivolge agli utenti che dovranno mettersi in viaggio sulle tratte e nel periodo interessati dalle precipitazioni le seguenti raccomandazioni.

Il freddo costa ai milanesi 74 milioni di euro

Il freddo intenso di questi giorni ha anche dei notevoli costi per le tasche dei milanesi. Per essere precisi, 74 milioni di euro in più in riscaldamento. Questo dice una elaborazione della Camera di Commercio di Milano su dati Istat e Meteo. In regione sono circa 3 gradi in meno rispetto alle temperature medie di gennaio 2016. Si tratta di 32 milioni in più di spesa su Milano, Monza e Lodi che hanno avuto una differenza di oltre 2 gradi in meno , 9 milioni per Brescia (-5,8 gradi), 8 milioni per Bergamo (-2,3), 7 milioni per Varese (-2,8), 4 milioni per Como (-2,8), 3 milioni per Mantova, Cremona e Lecco.