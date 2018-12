Milano esce dal car sharing e taglia sulle partecipate

Il Comune di Milano esce definitivamente dal car sharing, rinunciando definitivamente a quell'1% di quota in "GuidaMi" detenuta da Palazzo Marino tramite Atm. E' stato stabilito nella riunione straordinaria di Giunta di ieri in cui è stato fatto il punto sulle società partecipate. Come spiega il quotidiano Il Giorno, l'esecutivo ha previsto inoltre la vendita della partecipazione indiretta tramite MM della quota del 50% di MMB Project RUS, quindi la vendita dello 0,227 per centodi RomAirport Srl, partecipata indiretta dete- nuta per il tramite di Sea, la società che gesti- sce gli aeroporti di Linate e Malpensa.

Altre dismissioni riguardano poi il 39,96 per cento di Signature Flight Support Italy, partecipata indiretta di secondo livello detenuta per il tramite di Sea Prima . In corso anche le procedure di liquidazione di Expo 2015 Spa, Navigli Lombardi Scarl, Brianza Trasporti Scarl e Rocca Brivio Sforza Srl. Per quanto riguarda il 18,60 per cento in Milano Serravalle-Milano Tangenziali, è in corso la procedura per la determinazione del valore di liquidazione.