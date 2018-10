Milano, esordio del nuovo prefetto Saccone tra maltempo e raduno neofascista

Il debutto del nuovo prefetto di Milano Renato Saccone, il giorno dopo l'emergenza maltempo, e' rassicurante: "la situazione sembra procedere verso il controllo generalizzato del territorio".L'esordio nella giornata di ieri: Saccone conosce gia' il bel palazzo prefettizio di corso Monforte, dove e' stato vice una decina di anni fa; ma il primo giorno da capo, in arrivo dall'analogo incarico ricoperto a Torino per un paio d'anni, e' all'insegna della modestia. Ai giornalisti che hanno partecipato alla prima conferenza stampa da prefetto di Milano ha ricordato che "e' un impegno importante, mi serve un po' di tempo per entrare veramente nel ruolo". La giornata e' stata costellata di incontri: "Ho visto il presidente della Regione Fontana e il sindaco Sala, torvo forze dell'ordine di grande qualita', vertici di spessore e un bel clima di collaborazione". si tratta di un impegno importante e ho bisogno di un po' di tempo per entrare davvero nel ruolo".

Sara' presa invece oggi, in occasione di una riunione del comitato di sicurezza in prefettura, la decisione sull'autorizzazione alla commemorazione dei caduti della Repubblica di Salo', prevista per il primo novembre. Lo ha detto, nella sua prima conferenza stampa da prefetto di Milano, Renato Saccone, appena giunto nel capoluogo lombardo dalla prefettura di Torino. "Valuteremo assieme - ha detto - Cercheremo di arrivare a una decisione congiunta alla fine della mattinata". Saccone ha voluto pero' aggiungere una considerazione personale: "penso personalmente che vi siano luoghi che non sono compatibili con manifestazioni politiche, escludendo naturalmente quelle istituzionali e legate alla storia del paese. Ci sono luoghi che non dovrebbero prestarsi a manifestazioni politiche".

Fontana: "Saccone già conosce bene Milano"