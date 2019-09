Milano Fashion Week, Polizia arresta 22 persone per reati predatori

Intensificati i servizi di ordine e sicurezza pubblica assicurati tramite i commissariati di polizia territoriali e potenziati i servizi nelle zone di maggiore afflusso con personale delle volanti, della squadra mobile, della Digos, della polizia scientifica e della polfer. Così la Questura di Milano, insieme ai carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia locale e sotto il coordinamento della Prefettura, ha gestito la delicata Milano Fashion Week, terminata ieri e svoltasi in concomitanza con il derby a San Siro e il concerto di Jovanotti all'aeroporto di Linate. In Stazione Centrale, nelle metropolitane e nei più importanti luoghi di afflusso sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza per contrastare la commissione di reati, specie di natura predatoria. Programmati anche servizi straordinari di controllo del territorio nell'ambito del protocollo 'Penelope'. Nel pattugliamento del territorio sono stati impiegati gli operatori delle Bikers, delle Nibbio e della polmetro, che hanno identificato più di 130 persone e accompagnato in Questura 40. Ventidue le persone arrestate per i soli reati predatori.