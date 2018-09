Milano Fashion Week, successo social: 180 nuovi like al giorno

Milano Fasshion Week, un grande successo social

Si sta per concludere uno dei più celebri eventi della moda mondiale - la Milano Fashion Week 2018. La Milano Fashion Week è un appuntamento come sempre frequentatissimo dalle celebrities del mondo fashion ma già da anni è diventato un grande evento che prende sempre più spazio anche nel mondo digitale.

SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio che ci ha fornito dati sul comportamento degli utenti durante questa settimana della moda. Per realizzare una statistica SEMrush ha analizzato nel periodo dal 19 al 25 settembre l’interazione globale sui Social Media (Twitter e Facebook) con gli account della Milano Fashion week e ha creato un report sulla divisione del traffico che ha ricevuto il sito www.milanomodadonna.it negli ultimi mesi, quando i modaioli internazionali si preparavano per uno dei più grandi eventi annuali nel settore fashion.

Parlando dell’analisi dei social è curioso notare che una intera giornata delle sfilate porta in media al profilo Facebook della Milano Fashion week 180 nuovi iscritti (periodo analizzato 19-25 settembre) rispetto ai soliti 10. Ma soprattutto il fatto che nel corso della Fashion Week gli account social siano stati “fermi”: evidente che la strategia sia stata soprattutto quella di “far parlare” gli altri, grazie al “peso” comunicativo che l’evento ha ormai conquistato a livello internazionale.

A questo punto SEMrush ha analizzato quanto sono attivi i follower della Milano Fashion week che citano l’evento oppure twittano con l’hashtag #MFW. Ecco i media che hanno dato più impatto su Twitter e hanno supportato la settimana della moda a Milano: Vogue Japan; Vogue Italia; Cosmopolitan Italia; Footwear News; Fashionista.com. Invece i brand più attivi sono stati: Moschino, Armani, Versace, Fendi e Blumarine.

Analizzando il traffico globale è interessante notare la suddivisione per Paesi e la dinamica dell’interesse per l’evento in arrivo. Come scoprirlo? Per rispondere a questa domanda SEMrush ha utilizzato i dati che ha ricevuto dallo strumento Analisi Traffico. Secondo i risultati la Milano fashion week è l’evento più atteso in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Romania. Per capire la dinamica dell’interesse analizziamo la percentuale della crescita del traffico che guadagna il sito di MFW. Il traffico mondiale che riceve il dominio www.milanomodadonna.it è aumentato di 15 volte nel periodo da giugno a settembre.