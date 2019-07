Milano, Fi perde altri pezzi: Mascaretti verso Fdi. Rumors

Pare proprio che Forza Italia stia per perdere un altro consigliere comunale a Palazzo Marino. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Andrea Mascaretti - subentrato dopo l'arresto di Pietro Tatarella - annuncerà a brevissimo la sua decisione di entrare in Fratelli d'Italia. Mascaretti segue così l'esempio di Stefano Maullu, "emigrato" nel partito della Meloni prima delle Europee per provare ad agguantare nuovamente un seggio all'europarlamento (missione fallita). Mascaretti è un ex assessore ai tempi della giunta Moratti.

