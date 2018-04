Milano: fiori in Piazzale Loreto dove fu esposto Mussolini



Circa duecento estremisti di destra si sono recati in piazzale Loreto a Milano ed hanno posto dei fiori dove era stato esposto il cadavere di Benito Mussolini. E' accaduto questa sera. Stando a quanto appreso la Digos ne ha identificati una sessantina e sta valutando provvedimenti. Il gesto e' stato compiuto dopo la posa di una corona nel luogo in cui ci fu l'agguato a Sergio Ramaelli, militante del Fronte della Gioventu': in circa duemila questo pomeriggio hanno fatto il saluto romano e risposto al "presente". Le sigle principali, Lealta' Azione, Forza Nuova e Casa Pound si sono mostrate compatte alla commemorazione.