Milano food city: cibo ed educazione alimentare protagonisti



Il cibo e la cultura della sana alimentazione tornano protagonisti in citta' dal 4 all'11 maggio prossimi con "Milano Food City". "Organizzando questa settimana di incontri ed eventi dedicati all'alimentazione, Milano si conferma citta' del food - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala -. Alta cucina e ricerca gastronomica sono tra gli aspetti del nostro territorio e Paese piu' apprezzati dai turisti. Per questo motivo, sono convinto che gli appuntamenti proposti non deluderanno".



"Milano Food City - spiegano gli assessori Tajani e Guaineri - vuole essere un brand che permette a cittadini e turisti una facile identificazione di tutti gli eventi dove poter scoprire la cultura del gusto e della corretta alimentazione". Dall'8 all'11 maggio Milano ospita poi 'Tuttofood', fiera internazionale dedicata all'agroalimentare con il progetto Week&Food che portera' per la prima volta i professionisti fuori dai cancelli del quartiere fieristico e organizzera' eventi in citta' allargati ad un pubblico di appassionati gourmand, cittadini e turisti.