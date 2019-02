Milano, Formigoni potrebbe andare in carcere già oggi



Attesa per l'ordine di carcerazione per l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi con l'accusa di di corruzione per presunti fondi neri creati dalla Fondazione Maugeri di Pavia e dall'ospedale San Raffaele di Milano. I fatti risalgono al periodo tra il 1997 e il 2011, quando Formigoni era governatore della Lombardia.



Con la condanna definitiva, dunque, già da domani potrebbero aprirsi per Formigoni le porte del carcere, visto che con la cosiddetta legge "spazzacorrotti", il reato di corruzione è stato inserito tra i reati "ostativi" che impediscono di chiedere misure alternative al carcere. Formigoni dovrebbe essere condotto nel carcere di Bollate. A quanto si apprende l'ex governatore sarebbe pronto a costituirsi spontaneamente.