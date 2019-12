Milano, frenate in metropolitana: oggi Atm presenta le contromisure

Frenate in metropolitana, oggi Atm presenta le contromisure

Ennesima brusca frenata in metropolitana: è avvenuto ieri attorno alle 10 all'altezza di Loreto, sulla linea rossa. In entrata in stazione, il convoglio si è fermato in modo brusco, con due passeggere di 51 e 67 anni che hanno riportato lievi contusioni. Oggi pomeriggio in programma l'apposita commissione a Palazzo Marino per discutere del problema. L'assessore Marco Granelli e i vertici di Atm relazioneranno ai consiglieri comunali illustrando anche le contromisure che l'azienda intende mettere in campo su un problema attorno al quale è stata anche aperta una inchiesta della Procura.