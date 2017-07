Milano, frustava i tre figli con i cavi elettrici: arrestata madre

Utilizzava dei cavi elettrici per frustare i tre figli di 18, 16 e 13 anni, li picchiava ripetutamente stringendo loro le mani attorno al collo, minacciava di morte il figlio più grande ed aveva lasciato una notte intera fuori sul balcone il 16enne. Protagonista una donna 38enne del Salvador, che è stata ora arrestata e condotta a San Vittore. L'inizio delle violenze risalirebbe a diversi anni addietro, a prima che la donna arrivasse in Italia per lavorare come domestica nel 2009, per poi essere raggiunta da figli cinque anni dopo.