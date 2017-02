Milano, fuga monossido in palestra judo, 8 bambini intossicati



Otto bambini sono rimasti intossicati a causa di una fuga di monossido di carbonio in una palestra di judo in via Sismondi 34, a Milano. I ragazzini - di cui sette tra i 6 e i 10 anni e un quindicenne - sono stati portati in codice giallo in vari ospedali di Milano, tra cui la clinica De Marchi e il Fatebenefratelli; due sono trattati in camera iperbarica all'ospedale Niguarda. Sono rimasti coinvolti anche un uomo e una donna di 44 e 42 anni, l'istruttore e la segretaria della palestra, che pero' hanno rifiutato il trasporto in ospedale. A causare la perdita di gas potrebbe essere stata una stufetta, ma sono in corso le indagini da parte della Asl. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.