Milano, furgone in fuga contromano sulla A1 si schianta contro un altro mezzo



Era rubato il furgone il cui conducente, scappando dai carabinieri e poi dagli agenti della Polizia Stradale ha percorso un tratto dell'Autostrada A1 contromano causando un incidente in cui e' rimasto ferito, e con lui tre operai che viaggiavano a bordo di un altro furgone con cui si e' scontrato frontalmente.



I carabinieri hanno intercettato il mezzo che era stato rubato a Cremona, a pochi chilometri da Lodi. L'uomo che lo guidava, un cremonese di 29 anni con precedenti penali, e' entrato in autostrada forzando la barriera di entrare in autostrada contromano. L'uomo e' in ospedale, piantonato perche' e' stato arrestato.