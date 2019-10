Milano Gallery Weekend: gli eventi da Après-coup

Milano Gallery Weekend è la nuova iniziativa che porta a Milano il modello internazionale dei Gallery Weekend

In questa prima edizione Milano Gallery Weekend offrirà un vasto programma di mostre e iniziative speciali proposte in modo spontaneo dalle gallerie nei tre giorni di apertura coordinata.

In questa occasione lo spazio Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, ospita la mostra personale di Roberto Rampinelli “Invisibili destini” (visitabile fino al 1 novembre) e, specificatamente per questa iniziativa, presenta:

venerdì 11 ottobre alle ore 21.00 la serata d’improvvisazione teatrale “Après-Comedy” con l’attrice Francesca Puglisi e alcuni ospiti a sorpresa, presso il Bistrot di Après-coup. Biglietto: 8 euro. Prenotazione necessaria: proscenio@apres-coup.it

sabato 12 ottobre alle ore 19.00, presso il Bistrot di Après-coup, “Le ragioni invisibili”: letture curate e interpretate dall’attrice Lucia Ferrati, ispirate alle opere della mostra personale “Invisibili destini” dell’artista Roberto Rampinelli. Testi di E. Montale, M. Bontempelli, D. Garrone. A seguire, visita guidata della mostra presso la galleria con l’artista e la curatrice Sarah Lanzoni. Ingresso libero. Info: galleria@apres-coup.it.

Milano Gallery Weekend ha il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto). MGW aderisce alla quindicesima Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci, l’Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani.

Gli orari di apertura di Après-coup per il weekend di MGW saranno i seguenti: venerdì 11 ottobre dalle 11.30 alle 01.00, sabato 12 ottobre dalle 11.30 alle 01.00 e domenica 13 ottobre dalle 11.30 alle 17.00.

ROBERTO RAMPINELLI

Roberto Rampinelli è nato a Bergamo nel 1948. Ha frequentato la Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco di Milano e i Corsi internazionali di Tecnica dell’Incisione di Urbino, sotto la guida di Carlo Ceci per la litografia e di Renato Bruscaglia per l’incisione. Dal 1981 al 1988 ha insegnato tecnica dell’incisione presso la Scuola d’Arte del Castello Sforzesco di Milano. Si è dedicato all’illustrazione di libri e ha pubblicato varie cartelle di grafica. È stato invitato a diverse mostre ed esposizioni in sedi istituzionali italiane e internazionali, tra le quali: Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca Repossi a Chiari, Fondazione Giorgio Cini, Palazzo San Clemente e Palazzo Pisani Moretta a Venezia, Panorama Museum a Bad Frankenhausen e Istituto Italiano di Cultura a Wolfsburg in Germania, Centro di Studi Italiani a Zurigo, Seaside in Florida - USA, Civica Raccolta di Stampe A. Bertarelli di Milano,Museo di Amer in Catalogna, Palazzo della Provincia di Bergamo e Centro di Culturale “Le Muse” di Andria, Museo d’Arte Contemporanea di Bozzolo - Mantova, Museo della Città di Chiari.

LUCIA FERRATI

Laureata in Lettere Moderne all’Università di Bologna, dal 1997 al 1999 ha diretto le stagioni teatrali e concertistiche del Teatro Sociale di Novafeltria. Dal 2000 al 2003 ha lavorato come consulente artistico presso il Teatro G. Rossini di Pesaro. Per l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, ha ideato, progettato e diretto i festival: “Sipario Ducale. Festival delle Terre di Pesaro e Urbino” (1995-1999), “70’s Flowers: miti e racconti di una rivoluzione (2003-2005); “Le Modelle. Antiche donne & Contemporanee. Percorsi di genealogia femminile” (2004-2008), “Perle. Per le donne che cambiano. Il divenire della differenza” (2007), “Per esempio. Modelli e testimoni del possibile” (2009-2011), “Andar per fiabe. Storie fantastiche nei boschi e nei parchi della provincia di Pesaro e Urbino” (2005-2010), “Andar per fiabe. Storie fantastiche nei teatri della provincia di Pesaro e Urbino” (2008-2016). È docente di laboratori di lettura ad alta voce nelle Marche e in Emilia Romagna presso strutture pubbliche e private. Dal 1994, svolge regolarmente attività di lettrice, doppiatrice e speaker. Ha all’attivo numerosissime letture sceniche in collaborazione con musicisti di fama internazionale. È componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Olivieri e del Rossini Opera Festival di Pesaro. Dal 2010 è coordinatrice e direttore artistico della Rete teatrale della provincia di Pesaro per Amat. Nel 2019 ha fondato l’Associazione culturale APS “Le Voci dei Libri” di cui è anche la Presidente, nata per la promozione del libro e della lettura ad alta voce.

FRANCESCA PUGLISI

Napoletana, si diploma nel 2008 alla scuola del Piccolo Teatro di Milano sotto la guida di Luca Ronconi e debutta sulle scene nello stesso teatro, al fianco di Massimo De Francovich, ne Gl’ Innamorati di Goldoni. Ha studiato e lavorato con diverse personalità del teatro: da Franca Nuti a Lluis Pasqual, da Nikolaj Karpov ad Alessandro Preziosi, da Mauro Avogadro a Damiano Michieletto. A partire dal 2010 ha collaborato con il Piccolo per diversi anni, alternando il lavoro d’attrice a quello di formatrice ed è stata tutor di un progetto d'aiuto per il reparto pediatrico di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano in collaborazione con Amici dell’infanzia onlus; ha affiancato la partecipazione a grandi produzioni a spettacoli di teatro ragazzi ispirati alla Commedia dell’Arte, dando vita per due stagioni a una propria versione della maschera dell’Arlecchino. A marzo 2016 ha debuttato come monologhista al Teatro della Cooperativa di Milano, con “Ccà nisciuno è fisso – L’era della precarietà”, Il testo è stato finalista al Premio “Anima e corpo del personaggio femminile” edizione 2015. Collabora con alcune realtà web come Il Terzo Segreto di Satirae Il Milanese Imbruttito ed è fra gli autori e volto dei video de “Il terrone fuorisede”. A gennaio 2020 debutterà con il suo nuovo spettacolo “Non è Francesca”al Teatro Sociale di Busto Arsizio.