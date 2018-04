Milano, gambizzato giovane con precedenti per droga

Milano, gambizzato giovane in Quarto Oggiaro

Un giovane e' stato gambizzato a Milano ieri sera, nella zona di Quarto Oggiaro, in via Arsia. Contro il 27 enne, italiano, L.M.B., sono stati esplosi doversi colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto alla gamba destra. L'aggressione e' avvenuta intorno alle 21. Il giovane ha precedenti per droga ed e' gia' noto ai commissariati di zona. Sul posto, dopo qualche minuto, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica e il giovane e' stato trasportato in codice verde all'ospedale Sacco. Indaga la polizia.