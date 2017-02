Milano, Gelmini: "Bastonare cittadini e piccole imprese non è accettabile”



“Far quadrare i conti è una necessità, bastonare cittadini e piccole imprese non è accettabile”, così Mariastella Gelmini, consigliere comunale e coordinatore lombardo di Forza Italia. “Da oggi l’amministrazione comunale inizia una terapia d’urto con nuove tasse e gabelle concentrate su chi è costretto a usare l’auto in città, con le nuove regole di Area C (che fanno pagare il ticket anche alle auto ecologiche). Non basta, poi aumenterà il costo della sosta in tutta la città e sarà moltiplicato il numero degli autovelox per colpire con nuove pesanti multe i cittadini.



Per completare il quadro: tagli ai mezzi pubblici e al metrò in città e nell’hinterland. E’ una medicina troppo amara per i milanesi che, oltretutto, non sono nemmeno stati informati per tempo. Non basta certo un comunicato stampa del comune per cambiare abitudini decennali. E’ per questo che chiediamo al presidente del Consiglio comunale di istituire subito un numero verde SOS CITTADINI per raccogliere le osservazioni e modificare le scelte del comune”, conclude Gelmini.