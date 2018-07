Milano, giovane egiziano si dà fuoco in mezzo a una strada

Un egiziano di meno di trenta anni si è dato fuoco questo pomeriggio in strada a Milano, all'angolo tra via Laurana e viale Zara. Ex dipendente di una macelleria, due giorni fa aveva danneggiato le vetrine del negozio. Oggi si è ripresentato presso l'esercizio con una tanica di benzina, minacciando di bruciare tutto e cospargendosi il corpo con il liquido. Si è dato fuoco proprio quando sono intervenuti due agenti di Polizia locale. I quali, grazie ad una donna che ha dato loro un estintore, sono riusciti a spegnere le fiamme, rimanendo a loro volta leggermente ustionati e intossicati. Il giovane egiziano è in codice rosso al Niguarda.