Milano, giunta approva delibera per aumento biglietto a 2 euro

E' arrivato oggi il via libera da parte della Giunta comunale di Milano all'aumento del biglietto di trasporto pubblico a 2 euro. L'ok alla delibera e' stato anticipato da mesi di discussioni e proteste da parte di chi, centrodestra e Regione Lombardia, non era d'accordo con questo aumento di 50 centesimi sul biglietto. La data in cui scattera' l'aumento e' il 15 luglio. Il nuovo biglietto potra' essere usato non solo sui mezzi cittadini ma anche sul Passante. Il nuovo piano sulle tariffe per viaggiare sui mezzi Atm, al di la del biglietto ordinario prevede anche aumenti per i carnet da 10 corse (si passa dagli attuali 13,80 euro a 18), per il ticket giornaliero (da 4,50 a 7 euro), per il settimanale (da 11,30 a 17) e per il mensile (da 35 a 39 euro). Mentre non subisce alcun aumento l'abbonamento annuale.

Il sindaco Giuseppe Sala ha spiegato che non teme 'ritorsioni' da parte della Regione dopo l'approvazione dell'aumento del biglietto: "Penso di no, ormai abbiamo discusso, aspettavo il momento giusto; io voglio solo andare al di la' dell'incremento, anche perche' un aumento che poi alla fine non e' degli abbonamenti, anzi per famiglie numerose che fanno abbonamenti insieme probabilmente si paga di meno". "La politica si confronta su queste questioni" e "se la competizione che mi portera' il centrodestra, sara' sull'aumento del biglietto io ci faccio 8 firme. E' ben poca la critica che possono fare, io difendo questa operazione, quindi andiamo oltre e quello che posso dire e' che stiamo lavorando per creare un sistema di trasporto pubblico ancora piu' efficiente ed ecologico".