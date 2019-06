Milano, gli alpinisti sulle guglie del Duomo per le pulizie



Curiosità e sguardi verso le guglie oggi in Duomo a Milano: per la prima volta la Veneranda Fabbrica del Duomo ha impiegato una squadra di operai-rocciatori per le operazioni di pulitura della facciata della cattedrale, proprio come già avviene per molti grattacieli della città.



Un gruppo di alpinisti - come scrive la Repubblica - ha messo in sicurezza le guglie come se il Duomo fosse una parete rocciosa, predisponendo gli ancoraggi a cui poi gli operai si sono attaccati. Le loro acrobazie aeree hanno catturato l'attenzione di moltissimi turisti e milanesi, che si sono fermati in piazza per seguirli con lo sguardo e immortalarli con lo smartphone.