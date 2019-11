Milano, guardia giurata accoltella collega alla schiena "per gioco"

La Polizia ha ricostruito l'episodio avvenuto alle 19 di domenica in uno spogliatoio di piazza Duomo, a Milano, dove una guardia giurata ha accoltellato un collega: secondo l'ultimo aggiornamento, infatti, i due giocavano con l'arma e uno ha colpito l'altro non volontariamente. Il 30enne e' stato indagato in stato di liberta'. La prognosi per il ferito, un 24enne, e' stata ridotta, il giovane non e' in pericolo di vita.

Stando alle ultime informazioni, quando la polizia e' arrivata sul posto l'aggressore era ancora li'. A chiamare le forze dell'ordine e' stata una terza guardia giurata che aveva assistito alla scena, ma che poi al momento dell'arrivo degli agenti non era piu' presente. Sempre sul posto e' stato trovato il coltello utilizzato dal feritore.