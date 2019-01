Milano, Horti: progetto residenziale di lusso in Porta Romana

Nuovo progetto residenziale a Milano, zona porta Romana: si chiama Horti e, come riferisce Pambianconews.com, è firmato dallo studio aMDL di Michele De Lucchi per BNP Paribas Real Estate. Le unità abitative saranno 82 tra appartamenti e ville urbane, immerse in un giardino da 10mila metri. La consegna avverrà alla fine del 2020 e ogni appartamento disporrà di una cucina custom made prodotta da Ernestomeda in serie limitata e in esclusiva per Horti nell'ambito di un lavoro condiviso in collaborazione con Milano Contract District. La principale novità è il ritorno del legno.