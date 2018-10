Milano, i richiedenti asilo del Cas Corelli adottano una guglia del Duomo

I richiedenti asilo del Cas di via Corelli in Duomo

Una "guglia dei profughi" per il Duomo di Milano: gli africani ospiti del centro d'accoglienza di via Corelli 28 hanno infatti adottato una guglia della cattedrale milanese, mettendo da parte ognuno i propri piccoli risparmi per potersi permettere il gesto. Avranno così una propria guglia, accanto a quelle sponsorizzate da mecenati e famiglie ricche della città, imprenditori e istituzioni storiche milanesi, con tanto di dedica sulla targa d'ottone. Non si tratta di una guglia a caso: la G-103 è quella dedicata a santa Francesca Cabrini, protettrice degli emigrati.

Come ricorda Repubblica che ha raccontato questo episodio, il Cas chiuderà i battenti a metà novembre per volontà del ministro dell'Interno Matteo Salvini: i 300 richiedendi asilo saranno trasferiti in altri centri della Lombardia, mentre gli 80 lavoratori delle cooperative impegnate nell'accoglienza resteranno, al momento, disoccupati.