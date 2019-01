Milano, il 2018 anno più caldo dal 1896: temperatura media di 16,1 gradi

Milano, il 2018 anno più caldo dal 1896

Il 2018 e' stato l'anno piu' caldo degli ultimi 122 a Milano, con una temperatura media di 16,1 gradi, superiore di 1,8 gradi a quella di riferimento. Lo rileva la Fondazione Omd - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Si tratta in realta', precisa una nota, di un ex aequo, perche' anche nel 2017 e nel 2015 i valori erano stati su questi livelli. A eccezione di febbraio e marzo, tutti i mesi hanno chiuso con valori ben al di sopra di quelli tipici del periodo: spiccano in particolare gennaio, con una media di 7 C, e aprile, la cui temperatura media di 17.3 C supera addirittura di 3.6 C quella tipica del periodo.

Le precipitazioni, pur non essendo scarse come nel 2017, sono state comunque inferiori alla norma (833 mm contro i 939 della media di riferimento) e con andamento discontinuo. Nel corso dell'anno si sono infatti alternati periodi piu' siccitosi a momenti caratterizzati da precipitazioni molto intense e concentrate in un breve lasso di tempo, come per esempio i 100 mm di pioggia caduti tra il 27 e il 29 ottobre. Il mese piu' piovoso dell'anno e' risultato essere maggio, con 149 mm, mentre decisamente piu' secchi sono stati settembre e dicembre. Il periodo compreso tra il 14 e il 29 settembre e' stato il piu' lungo senza precipitazioni, ma particolarmente significativi sono anche i 12 giorni "asciutti" con i quali si e' chiuso dicembre: considerato che anche il 2019 e' iniziato con un periodo di siccita', a oggi, martedi' 15 gennaio, i giorni consecutivi senza precipitazioni ammontano a 27. Tra le varie zone Milano Centro si conferma quella piu' calda insieme a Bocconi e Sarpi, anche se il valore massimo piu' alto in citta' e' stato registrato dalla centralina della Bicocca (36.1 C il 5 agosto). La temperatura minima piu' elevata, 27 C il 31 luglio, si e' verificata a Milano Centro, mentre il record della minima assoluta, -4.6 C il 27 febbraio, va a San Siro, che con la sua temperatura media di 15.4 C risulta essere il settore piu' freddo della citta'.