Milano, il bike sharing elettrico costa troppo: si pensa a un nuovo gestore

Trasporto pubblico locale e mobilità: si apre anche il fronte del bike sharing. Ed in particolare, dei costi del nuovo servizio di bike sharing elettrico. E' emerso durante la commissione Mobilità a Palazzo Marino: l'assessore Marco Granelli ha spiegato che le biciclette a pedalata assistita costano al Comune 1,1 milioni di euro, spese che non sono coperte dagli abbonamenti e dalla pubblicità. Tanto che è stato deciso, come riporta il quotidiano Il Giorno, di prorogare il servizio solo per un mese. Parallelamente, la Giunta ha chiesto a Clear Channel, che gestisce sia il normale bike sharing che quello elettrico, i giustificativi dei costi delle mille biciclette a pedalata assistita. Se emergesse che i costi, così come è attualmente impostato il servizio, non possono essere ridotti, potrebbe anche profilarsi la scelta di indire un nuovo bando per cercare un altro gestore. Che potrebbe affiancarsi a quello attuale.