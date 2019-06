Milano, il Mudec festeggia i primi 2 milioni di visitatori

Dall'apertura nel marzo 2015 ad oggi il MUDEC - Museo delle Culture di Milano, sta per toccare quota 2 milioni di visitatori. Il visitatore "numero 2 milioni" avrà l'opportunità di trascorrere una serata esclusiva con i propri ospiti dal 4 al 25 luglio al MUDEC.



Il museo regalerà al vincitore un momento speciale a porte chiuse in una serata di luglio brindando con Champagne G. H. MUMM, sponsor dell'iniziativa. Il fortunato avrà a disposizione l'intero Museo e potrà visitare con una guida dedicata le mostre in corso "Perù. Storie in movimento", "Roy Lichtenstein. Multiple Visions" e "Liu Bolin. Visible Invisible". In regalo, inoltre, la Mudec Card, con la quale avrà diritto per un anno all'accesso gratuito alle mostre in corso e future.