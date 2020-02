Milano

Mercoledì, 5 febbraio 2020 - 14:35:00 Milano, il Pd perde un pezzo. Specchio esce e va nella Lista Sala In base a questo può riferire Affaritaliani.it Milano, Laura Specchio starebbe per uscire dal Pd per entrare nella Lista Sala di Fabio Massa

laura specchio Milano, il Pd perde un pezzo. Specchio esce e va nella Lista Sala Laura Specchio lascia il gruppo del Pd ed entra nella Lista Sala. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano la consigliera comunale ha deciso di schierarsi più decisamente con il sindaco e in contrapposizione rispetto alle decisioni assunte dal Partito Democratico. Laura Specchio è una delle figure istituzionali più apprezzate dal mondo delle professioni e dai professionisti. fabio.massa@affaritaliani.it