Milano, il piano di Sala: "Stop fumo alle fermate dei bus"

"Entro il 2030 non permetteremo piu' di fumare all'aperto, ma da subito o a breve alle fermate del bus non si fumera' e nemmeno in coda per i nostri servizi". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina dialogando con i cittadini alla 'Colazione con il sindaco' al Frida, in zona Isola. La data del 2030 rappresenta la "visione" della giunta - ha poi spiegato ai cronisti a margine dell'iniziativa - e "ogni proposta dovra' passare dal consiglio comunale". In particolare le normative piu' immediate che riguardano il divieto di fumare sigarette alle fermate dei bus e alle code rientrera' nel "regolamento Aria-Clima", o "attraverso un'ordinanza", che "pensiamo di adottare entro marzo". Divieti che - se approvato il regolamento - riguarderanno "tanti aspetti" della vita delle persone "perche' il vero rischio e' che per ridurre lo smog si riduca solo il traffico e riscaldamento, ma c'e' anche altro" che contribuisce a crearlo. Tra i fattori determinanti, infatti, sono certamente "evidenti il traffico e il riscaldamento" ma alcune "analisi che abbiamo confermano che incidono anche il fumo, i forni delle pizzerie e gli ambulanti che hanno ancora i motori a benzina accesi". Insomma in citta' "dovranno essere introdotti molti obblighi, affinche' ciascuno faccia la sua parte", ha concluso il primo cittadino.

"Sognerei che a Milano si passasse dal 'Reddito di Cittadinanza' al 'Credito di Cittadinanza' che mi piace di piu'. Ieri ho sentito l'ad di Banca Intesa, Carlo Messina, e ho visto la sua apertura sui temi ambientali". E' la visione del sindaco Sala, relativamente al dialogo con gli istituti di credito affinche' "mettano una parte dei loro fondi per statuto in alcune attivita' e per i bisogni della citta'". "Non bisogna vergognarsi di parlare con le banche, ma non andando con il cappello in mano, invece per far si' che il dialogo con il sistema finanziario sia piu' concentrato" sui temi vicini ai cittadini, ha spiegato Sala. Che ha fatto appello alle banche "anche su temi come quello delle questioni di genere: questo e' il momento di chiamarle a fare la propria parte".