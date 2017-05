Cimitero Maggiore, il cappellano Don Amendola fa il saluto romano. Video

"IL CAPPELLANO DEI CAMERATI" FA IL SALUTO ROMANO AL CIMITERO MAGGIORE

"Per il camerata Umberto Vivirito… presente! Per il camerata Umberto Vivirito… presente!" Con tanto di saluto romano. Il protagonista è Don Orlando Amendola, cappellano del Campo X del cimitero Maggiore di Milano. E' qui che sono sepolti i caduti della Repubblica Sociale ed è qui che lo scorso 20 maggio si è tenuta una commemorazione del quarantennale della morte di Salvatore Umberto Vivirito, ex militante neofascista di Avanguardia Nazionale, morto il 21 maggio 1977, a soli 22 anni, a seguito di una ferita da arma da fuoco rimediata nel corso di una rapina, due giorni prima, a una gioielleria di piazza Udine, a Milano.

All'evento erano presenti delegazioni di Avanguardia di Roma, Milano, Bergamo, Brescia e del Friuli Venezia Giulia. A officiare appunto Don Orlando Amendola che, come si vede in un video pubblicato da un utente di youTube, fa appunto un saluto romano al termine del ricordo di Vivirito.