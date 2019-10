Milano, il "re del musical" Manuel Frattini muore a 54 anni

E' morto sabato mattina a Milano Manuel Frattini, 54enne ballerino e coreografo, considerato il "re del musical" in Italia. L'artista stava partecipando ad una serata di beneficenza quando ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile. Ballerino e coreografo in produzioni Rai e Mediaset, Frattini ha partecipato a numerosi musical, da A Chorus Line a Cantando sotto la pioggia. Dopo aver lavorato anche con Christian De Sica, Frattini debutta come protagonista assoluto in un musical inedito, Musical, Maestro!, e sempre con lo stesso ruolo partecipa poi a Pinocchio, con la regia di Saverio Marconi e le musiche dei Pooh. E' poi Peter Pan, Robin Hood, Aladin e, piu' recentemente, e' stato protagonista del musical di George Gershwin Crazy for you.