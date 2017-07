Beppe Sala

Milano, il sindaco Sala sotto scorta per le minacce dell'estrema destra



Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è sotto scorta della polizia locale da circa una settimana. A confermarlo lo stesso primo cittadino, a margine della cerimonia di consegna del nuovo Teatro dell'Infanzia e dell'Adolescenza.



"E' una decisione del questore, ma che vivo con tranquillità - dice - Spero che sia un momento, ma ne farei se possibile a meno". Il provvedimento, disposto dal questore Marcello Cardona, riguarderebbe solo alcune uscite pubbliche e sarebbe legato alle recenti vicende dell'irruzione di CasaPound a Palazzo Marino. Anche se su questo Ssala non si sbilancia: "Forse si, ma, ripeto, nel momento in cui il questore decide, io mi adeguo".