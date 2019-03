Il tunnel di via Padova

Milano, il "tunnel degli orrori" di via Padova diventa una galleria d'arte

Trasformare il "tunnel degli orrori" di via Padova a Milano in una sorta di galleria d'arte a cielo aperto. Questo l'obiettivo della cooperativa sociale Comin, che organizza insieme a B-CAM, T12 Lab e ComunicareArte Atelier Spazio Xpò una serata di presentazione e confronto sull’idea progettuale che punta a cambiare radicalmente il volto di via Padova a Milano.

L'appuntamento è per martedì 19 marzo ore 18:30 presso The Rabbit, via E. Fonseca Pimentel, 18 Milano (MM1 Turro)

L’intervento sul tunnel del ponte ferroviario di via Padova 89, a Milano punta a un duplice obiettivo: da una parte intende promuovere una collaborazione tra organizzazioni e mettere insieme competenze e talenti del sociale, dell’arte e delle professioni creative; dall’altra punta a favorire l’incontro con le realtà del mondo profit: imprese, organizzazioni di categoria, realtà commerciali, istituzionali e filantropiche desiderose di giocare un ruolo da protagoniste in questo cambiamento.

Il coinvolgimento dei soggetti locali è un percorso che prevede più momenti:

- la raccolta dell’idea maturata da diverse occasioni di ascolto svolte nell’ambito di due progetti finanziati dal Comune di Milano: Laboratorio di Via Padova e Via Padova Coesione sociale 3.0;

- il raccordo con competenze locali nei settori artistici e dell’urban design;

- il contatto e la soluzione (parziale) dei problemi connessi alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera;

- la realizzazione di workshop, condotti dagli artisti e dal loro curatore coinvolgendo un gruppo di giovani per raccontare la passione per la street art, le fasi che riguardano la messa in atto di un intervento di questo tipo con focus dedicati all’ideazione, iter amministrativo, materiali necessari, bozzetti, implementazione sul campo delle opere pittoriche, connessione tra intervento ed elementi di arrendo urbano preesistenti;

- i momenti animativi, le azioni di comunicazione, i micro eventi in loco destinati a mostrare il work in progress dell’intervento fino alla sua inaugurazione e fruizione pubblica.