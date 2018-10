Milano, imprenditore chiama il 112: "Sto morendo". Salvato all'ultimo

Ha chiamato il 112 dicendo solo una frase: "Sto morendo". Si trovava infatti chiuso nella sua auto dove stava tentando di soffocarsi con i gas di scarico della vettura stessa, collegati con tubi all'abitacolo, e al telefono con gli agenti della polizia che hanno preso la chiamata era gia' in avanzata crisi respiratoria. Cercando di farlo rimanere vigile gli e' stato chiesto dove fosse ed e' riuscito solo a rispondere che era al lavoro; quindi in base al numero di telefono la polizia e' riuscita a risalire in brevissimo tempo alla persona e alla localizzazione e ad intervenire insieme ai vigili del fuoco e all'ambulanza. Il fatto e' accaduto ieri mattina intorno alle 9.00 in una ditta in zona Mecenate: a tentare il suicidio e' stato un imprenditore di 46 anni di Milano. Nell'auto gli agenti hanno trovato dei biglietti chiusi in alcune buste in cui spiegava il motivo del suo gesto: motivi economici legati alla sua azienda, i cui particolari pero' non sono stati pero' ancora chiariti. Subito dopo la chiamata gli agenti sono arrivati nel capannone di proprieta' dell'imprenditore, e hanno dovuto forzare sia l'ingresso sia rompere il finestrino dell'auto di grossa cilindrata per salvarlo. L'uomo era gia' svenuto, ma grazie a lunghe manovre i sanitari del 118 sono riusciti a ripristinare la respirazione e a tenerlo in vita. Lo hanno quindi portato in codice giallo al Policlinico.