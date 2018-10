Milano, oltre 5mila al primo festival delle periferie

IMPRESE.LAVORO - Milano - E' stato un successo 'Super, il festival delle periferie', l'evento che per la prima volta ha animato le aree periferiche di Milano. Più di cinquemila cittadini, infatti, hanno partecipato, dal 12 al 14 ottobre, ai quindici appuntamenti che tra sabato e domenica hanno caratterizzato la kermesse. Tra gli altri eventi, c'è stata una intervista doppia tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Stefano Belisari, in arte Elio di 'Elio e le Storie Tese', un 'Gramophone Dj' di Xabier Iriondo degli 'Afterhours', un talk internazionale per raccontare le migliori esperienze di riqualificazione dei quartieri periferici e una serata conclusiva animata dalla musica di Dj Berra, organizzata in collaborazione con l’Ariziona 2000. Ospiti della manifestazione, oltre al sindaco, anche l’assessore ai Trasporti del Comune di Milano Marco Granelli e quello al Lavoro Cristina Tajani.