Milano, in casa due litri di "droga dello stupro": arrestato incensurato

Aveva in casa due litri di Ghb, sostanza nota anche come "droga dello stupro". Oltre a 13 pasticche di ecstasy: un incensurato di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia a Milano. La Ghb, incolore, inodore ed insapore, se disciolta nell'acqua può cancellare la memoria di una vittima. Gli investigatori della Squadra mobile hanno individuato il pusher durante un'attivita' che li ha condotti al suo appartamento in zona Greco-Turro.La sostanza sarebbe stata acquistata in Olanda. L'arrestato non ha precedenti, fino al 2017 ha lavorato per una ditta attiva nel campo della ristorazione.