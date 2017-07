Milano, in fiamme un deposito di rifiuti in periferia

Incendi: in fiamme deposito rifiuti in periferia Milano

Un grosso incendio divampato in un deposito di rifiuti industriali nella zona di Bruzzano, estrema periferia nord di Milano. Da circa due ore una quindicina di squadre dei vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme, scaturite all'interno del deposito in via Senigallia. Al momento non si registrano feriti. Una densa colonna di fumo nero e' visibile anche a notevole distanza. Non dovrebbero esserci rifiuti pericolosi interessati dalle fiamme, ma soltanto scarti di plastica. Soltanto due settimane fa un altro incendio si era verificato in una ditta di Senago, nell'hinterland.

L'impianto che gestisce rifiuti nel quartiere Bruzzano, estrema periferia nord di Milano, e che questa sera e' stato interessato da un enorme incendio, si trova in pieno centro abitato. Secondo quanto denunciato da alcuni abitanti del posto e' circondato da case e strutture scolastiche come un asilo nido e alcune scuole materne ed elementari. La "EcoNova", questo il nome della ditta, gestisce rifiuti di plastica industriali e gia' in passato e' stato al centro di alcuni appelli da parte degli abitanti perche' venisse spostato in un luogo piu' lontano rispetto alle case e ai servizi.

Deposito in fiamme Milano, gia' un episodio in passato

Secondo quanto si apprende la EcoNova, la ditta che gestisce il capannone andato in fumo questa sera a Bruzzano, periferia milanese, sarebbe sul territorio da una decina d'anni, con notevole scontento da parte dei residenti perche' si trova vicino ad un plesso residenziale, un asilo nido e numerose scuole. Diversi in passato gli appelli per spostarla, accolti anche dal Municipio, rimasti pero' disattesi. A memoria dei residenti l'ultimo incendio nello stesso posto risale infatti al maggio 2013. Da allora l'autorizzazione della Regione per il trattamento di quel tipo di rifiuti non sarebbe pero' stata revocata, anzi sarebbe stata rinnovata. Parere contrario avrebbe invece espresso del Comune. Al momento oltre ai vigili del fuoco che stanno ancora lavorando sono presenti sul posto alcuni tecnici e addetti della protezione civile del Comune e l'Arpa per fare i rilievi dell'aria. Il fumo e' infatti ancora alto, e, secondo quanto denunciato da alcuni cittadini, anche a 2 o 3 chilometri di distanza l'aria e' molto pesante. Gli abitanti del posto descrivono l'impianto come un grosso capannone circondato da un cortile. Della situazione e' informato l'assessore all'Ambiente, Marco Granelli, che in un post su Facebook ha manifestato l'esigenza di un "incontro urgente con le autorita' competenti per rivalutare la possibilita' che impianti del genere siamo autorizzati vicino alle scuole e alle abitazioni".