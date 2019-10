Milano, in sei anni le multinazionali crescono del 16%, lavoro +15%

Investimenti dall’estero, nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi ci sono 5.088 imprese a partecipazione estera, con oltre 520 mila dipendenti e un fatturato di 245,1 miliardi di euro circa un terzo del business dei tre territori. Milano, in particolare, attira un terzo di tutta Italia con 4.579 imprese, il 32% nazionale, 466 mila dipendenti, 224 miliardi di fatturato. In sei anni le imprese a partecipazione estera a Milano sono cresciute del 16,4% come numero, del 14,8% come dipendenti e del 6,1% come fatturato. A Monza e Brianza ci sono 469 imprese dall’estero con 51 mila dipendenti e 20 miliardi di fatturato. A Lodi ci sono 40 imprese dall’estero con 4 mila dipendenti e 1,4 miliardi di fatturato. I dati sono nel rapporto Milano Produttiva 2019 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Supera i 71 miliardi in sei mesi l’interscambio commerciale con l’estero di Milano Monza Brianza e Lodi, secondo un’elaborazione dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Promos Italia, la struttura del sistema camerale a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, sugli ultimi dati Istat. La crescita complessiva è del 1,5%, un miliardo in più rispetto ai 70 dello stesso periodo del 2018, pari a 391 milioni al giorno. In particolare le esportazioni raggiungono i 29 miliardi circa e le importazioni i 43 miliardi. Il trend è positivo grazie soprattutto a Milano che cresce complessivamente del 3%: +4% l’export che è di 22 miliardi e +2% l’import (36 miliardi). Monza e Brianza raggiunge quasi i 9 miliardi (5 miliardi di export e 4 di import) e Lodi i 4,5 miliardi (1,5 miliardi di export e 3 miliardi di import).